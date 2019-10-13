В России пикеты за политзаключенного, который помогал украинским морякам

В Москве проходят пикеты в поддержку осужденного к 4 годам колонии активиста, который был за освобождение украинских моряков. Фото: dw.com

В Москве проходят пикеты в поддержку осужденного Константина Котова.

Ему дали 4 года колонии за повторные нарушения в правилах проведения митингов, пишет censor.net.ua.

Активист стал вторым, кого задержали по этой статье.

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Пикеты проводятся в разных частях Москвы. Вечером запланировано прогулку по Красной площади Конституции в руках. Без лозунгов и плакатов.

Соорганизатор пикета Светлана Шмелева называет акцию "экспериментом по установлению границ дозволенного": "Можно пройти по Красной площади Конституции в руках, или для этого нужно иметь личное разрешение президента?"

Блоггера и журналиста из Крыма Наримана Мемедеминова приговорили к 2,6 годам заключения в России. Обвинили в публичных призывах к терроризму.