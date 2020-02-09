В России очередное ЧП с пассажирским лайнером: показали фото и видео

В аэропорту российского города Усинск совершил жесткую посадку авиалайнер компании "ЮТэйр".

Самолет ударился хвостовой частью о взлетно посадочную полосу.

Автор: Комиинформ В аэропорту российского города Усинск совершил жесткую посадку авиалайнер компании "ЮТэйр"

На борту находились 94 человека, никто из них не пострадал. В Росавиации сообщили, что причиной ЧП стали проблемы самолета с шасси, сообщает российский "Интерфакс".

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Лайнер выполнял рейс по маршруту Москва-Усинск. Пассажиров высадили с помощью надувных трапов.

Автор: Комиинформ Причиной ЧП стали проблемы самолета с шасси

Аэропорт временно закрыт, ведутся работы по ликвидации последствий инцидента.

Пассажирский самолет российской компании Nordwind Airlines совершил жесткую экстренную посадку в аэропорту турецкой Анталии. Авиатранспорт, летевший из Москвы, запросил посадку из-за задымления.