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воскресенье, 09 февраля 2020 15:15

В России очередное ЧП с пассажирским лайнером: показали фото и видео

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В аэропорту российского города Усинск совершил жесткую посадку авиалайнер компании "ЮТэйр".

Самолет ударился хвостовой частью о взлетно посадочную полосу.

Автор: Комиинформ
  В аэропорту российского города Усинск совершил жесткую посадку авиалайнер компании "ЮТэйр"
В аэропорту российского города Усинск совершил жесткую посадку авиалайнер компании "ЮТэйр"

На борту находились 94 человека, никто из них не пострадал. В Росавиации сообщили, что причиной ЧП стали проблемы самолета с шасси, сообщает российский "Интерфакс".

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Лайнер выполнял рейс по маршруту Москва-Усинск. Пассажиров высадили с помощью надувных трапов.

Автор: Комиинформ
  Причиной ЧП стали проблемы самолета с шасси
Причиной ЧП стали проблемы самолета с шасси

Аэропорт временно закрыт, ведутся работы по ликвидации последствий инцидента.

Пассажирский самолет российской компании Nordwind Airlines совершил жесткую экстренную посадку в аэропорту турецкой Анталии. Авиатранспорт, летевший из Москвы, запросил посадку из-за задымления.

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Дата
09
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В Германии произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа

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