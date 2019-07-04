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четверг, 04 июля 2019 13:40

В России обвалился самый длинный деревянный мост
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Обвалился мост
Фото: unian.ua
Обвалился мост
Обвалился мост
Обвалился мост
Обвалился мост

3 июля в Белорецке (Башкирия) обвалилась главная достопримечательность — самый длинный деревянный мост в России.

На фоне этого моста в 1970-х годах снималась одна из сцен известного советского сериала "Вечный зов", - сообщает Bash.news.

Автор: unian.ua
  Обвалился мост
Обвалился мост

Мост построили в 1930-х годах. Протяженность - 550 метров. С прошлого года городская администрация запретила выходить на мост через аварийное состояние.

Автор: unian.ua
  Обвалился мост
Обвалился мост

В россии за месяц в 2018 году упали шесть мостов. Это свидетельствует о разрушении инфраструктуры, - пишет УНИАН.

9 октября 2018-го в Амурской области мост обрушился на главный путь Транссибирской железнодорожной магистрали. Два пролета виадука упали на железнодорожное полотно. По предварительной информации, инцидент произошел, когда по мосту ехал грузовой автомобиль, водителя которого доставили в больницу. Под виадуком стоял грузовой поезд. Власти города приняли решение демонтировать мост, который частично обрушился.

Автор: unian.ua
  Обвалился мост
Обвалился мост

Также 9 октября в 2018 году в Дубенском районе Мордовии обвалился мост. Обрушение произошло в результате проезда грузового автомобиля, вес груза которого превышал допустимую норму.

Автор: unian.ua
  Обвалился мост
Обвалился мост

16 октября 2018-го на объездной трассе во Владивостоке обвалился пешеходный мост. Самосвал задел надземный пешеходный переход. 40-метровая железобетонная конструкция упала на дорогу и полностью парализовала движение транспорта в обоих направлениях.

Автор: unian.ua
  Обвалился мост
Обвалился мост

25 октября в 2018 году обвалилась 20–метровая участок автодорожного моста через реку Макопсе в Сочи. Через это было прервано автомобильное сообщение на федеральной трассе А–147 Джубга–Сочи.

Автор: unian.ua
  Обвалился мост
Обвалился мост

26 октября 2018-го в Приморье под грузовиком и легковыми автомобилями обвалился автомобильный мост.

5 ноября в 2018 году в Ханты-Мансийском автономном округе РФ обвалился мост. Два человека погибли и семь получили травмы.

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В столице обвалился пешеходный мост. Расположен в парке на территории Института педиатрии, акушерства и гинекологии Национальной академии медицинских наук Украины на вул. Платона Майбороды, 8, в Шевченковском районе. Люди не пострадали.

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Дата
04
июля

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