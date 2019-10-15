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вторник, 15 октября 2019 01:42

В России назвали своей идеологией "путинизм"

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В России назвали своей идеологией &quot;путинизм&quot;
Сурков назвал "путинизм" идеологией. Фото: Медуза

Помощник президента РФ Владислав Сурков заявил, что "путинизм" — это фактическая идеология, которая является "глобальным политическим лайфхаком, методом властвования, который хорошо работает".

В сетевом издании "Актуальные комментарии" объявили о запуске рубрики "Путинизм", где будут анализировать "различные аспекты курса Путина" и оценивать его историческое значение для России и всего мира.

В первом выпуске представлен обзор статей, посвященных президенту России и его политике и опубликованных рядом западных изданий.

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"Исследовать путинизм как действующую идеологию повседневности со всеми ее социальными инновациями и продуктивными разногласиями — очень полезное начинание. Потому что путинизм является глобальным политическим лайфхаком, методом властвования, который хорошо работает. А понять, "как они это делают", всегда интересно… Путинизм, как это ни парадоксально, приходит к нам с Запада. В появившемся, а значит, отчасти искаженном свете. Но он наш. И без него никак", — отметил Сурков.

Владислав Сурков — российский государственный деятель, автор концепции "суверенной демократии". Помощник президента Российской Федерации.

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Дата
15
октября

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