В России начали мобилизацию запаса - источник

В Российской Федерации могут ввести военное положение.
Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.
На 4 марта обе палаты российского парламента собираются на экстренное заседание.
Тем временем в РФ началась мобилизация запаса, узнала Gazeta.ua со ссылкой на близкого одного из работников издания, который проживает в Санкт-Петербурге.
"Это реальный п*здец", – пишет россиянин.
"У нас мобилизация запасников. Скоро до нас дойдет", - рассказал.
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Седьмой день продолжается полномасштабная агрессия РФ против Украины.
За это время украинские воины уничтожили 5840 российских оккупантов.
Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за три дня.
24 февраля Путин объявил о начале "военной операции" в Украине. Кремль назвал военные преступления России против Украины "освобождением от гнета".
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