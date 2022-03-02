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среда, 02 марта 2022 16:01

Спецтема: Напад Росії на Україну

В России начали мобилизацию запаса - источник

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В Российской Федерации могут ввести военное положение.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

На 4 марта обе палаты российского парламента собираются на экстренное заседание.

Тем временем в РФ началась мобилизация запаса, узнала Gazeta.ua со ссылкой на близкого одного из работников издания, который проживает в Санкт-Петербурге.

"Это реальный п*здец", – пишет россиянин.

"У нас мобилизация запасников. Скоро до нас дойдет", - рассказал.

 

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Седьмой день продолжается полномасштабная агрессия РФ против Украины.

За это время украинские воины уничтожили 5840 российских оккупантов.

Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за три дня.

24 февраля Путин объявил о начале "военной операции" в Украине. Кремль назвал военные преступления России против Украины "освобождением от гнета".

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