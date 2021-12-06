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понедельник, 06 декабря 2021 18:11

В России морозы побили рекорд за 128 лет

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В России морозы побили рекорд за 128 лет
Атака зимы в Санкт-Петербурге / PAP

В российском Санкт-Петербурге установлен суточный рекорд минимальной температуры воздуха за 128 лет.

Морозы в городе опустились до -20,9°C, что на 0,4°C ниже, чем было в тот же день в 1893 году. Об этом сообщает РБК.

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Ночь на 6 декабря стала самой холодной с начала зимы. Последний раз в городе такие морозы стояли 25 января 2019 года.

Показатели среднесуточной температуры в Петербурге и области ниже нормы на 16-17°C.

Резкого похолодания в ближайшие дни стоит ждать жителям Уральского и Сибирского федеральных округов России, предупредил российский гидрометцентр.

"На Северо-западе России аномалии сильно заметны - на 8-10°C температура будет ниже нормы в ближайшие три дня", - сказали там.

Шведская железная дорога решила на несколько дней приостановить движение поездов на крайнем севере страны из-за того, что в случае неожиданной неисправности жизнь пассажиров может оказаться в опасности. В ближайшие дни в регионе, где приостановят сообщение, ожидаются температуры -30°C и ниже.

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