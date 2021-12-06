Из-за морозов -30°C на Севере Швеции приостановили железнодорожное сообщение

Поезд в Швецию. Иллюстративные фото / railwaypro.com

Шведская железная дорога решила на несколько дней приостановить движение поездов на крайнем Севере страны из-за того, что в случае неожиданной неисправности жизнь пассажиров может оказаться в опасности.

В ближайшие дни в регионе, где приостановят сообщение, ожидаются температуры -30°C и ниже. Об этом сообщает сайт SVT.



Это один из самых северных и менее заселенных районов страны. Сейчас там идет полярная ночь.

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"Локомотивы и вагоны могут работать в условиях таких температур, но на маршрутах к северу от города Кируны есть участки, где долгое время пути проходят через местность без дорог. Это означает, что в случае неисправности инфраструктуры или поезда людей будет трудно эвакуировать. Так что из соображений безопасности останавливаем движение на отдельных маршрутах", - сообщил оператор.

Предварительно поезда там не будут ходить до 9 декабря. Еще один пассажирский перевозчик также остановил рейсы вокруг Кируны, однако их продублируют автобусами.

Сильные морозы не являются аномалией шведской Лапландии, где температуры не раз опускались ниже -50°C.

В Украине 6-7 декабря ожидается облачная погода. На Правобережье в понедельник пройдет дождь и мокрый снег. Температура в западных областях в течение суток будет колебаться от +2...-3°С. Днем в северных и восточных областях 0...-5°С, в центральной части +4...9°С, а на Юге страны до +14°С. На дорогах западной и северной части местами гололедица.