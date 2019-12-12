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четверг, 12 декабря 2019 13:30

В России могут организовать свою Олимпиаду

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В России могут организовать свою Олимпиаду
В российской чиновницы возникла идея провести свою Олимпиаду. Фото: image.zn.ua

В России могут провести "свои Олимпийские игры".

Об этом заявила спикерка Совета федерации Валентина Матвиенко.

Так она отреагировала на решение Всемирного антидопингового агентства об отстранении команд под российским флагом от Олимпиад и чемпионатов мира.

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"Думаю, что Россия имеет такой колоссальный опыт проведения спортивных международных мероприятий самого высокого уровня. Мы можем у себя в стране проводить, если хотите, свои Олимпийские игры, приглашать на них спортсменов мировых. Нужно противодействовать политизации спорта ", - сказала Матвиенко 11 декабря.

Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) на 4 года запретил России участвовать в чемпионатах мира и подавать заявки на их проведение. Российские спортсмены смогут выступать на соревнованиях только под нейтральным флагом. К участиюбудут допускать только тех, кто не причастен к допинговым нарушениям.

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