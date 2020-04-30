В России коронавирусом заболели более 100 тыс. человек

7009 человек в России заболели коронавирусом за прошедшие сутки. Фото: pixabay

В России за последние сутки коронавирус обнаружили в 7009 человек.

Это новый антирекорд за 24 часа, всего в стране заражены 106 498 человек, пишет "Эспрессо".

Согласно официальным данным, новые случаи зарегистрированы в 85 регионах, больше всего снова в Москве - 3093.

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В Московской области - 793 новых случая, в Санкт-Петербурге - 336, в Дагестане - 158, в Нижегородской области - 150.

101 пациент с коронавирусом умер за минувшие сутки, а всего в стране зафиксировали 1073 летальных случая. Выздоровели за последние 24 часа 1333 человека, всего - 11 619.

Россия стала восьмой страной в мире, где число зараженных коронавирусом превысило 100 тысяч. Кроме России, более 100 тысяч случаев выявлены в Турции, Германии, Великобритании, Франции, Италии, Испании и США.

По состоянию на утро 30 апреля, в Украине 10 406 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 261 летальный. За сутки зафиксированы 540 новых случаев. Выздоровели 1235 человек.