В России, исчез самолет с шестью людьми на борту

Самолет АН-26 / "Коммерсантъ"

Самолет Ан-26 в среду, 22 сентября, пропал с радаров в Хабаровском крае России. По предварительной данным, он разбился в местном природном заповеднике, неподалеку от аэропорта "Хабаровск-Новый".

Судно проводило технический полет в 40 км от Хабаровска и занималось проверкой наземных средств связи и радиолокационного оборудования, однако члены экипажа внезапно перестали выходить на связь. Об этом пишет издания Meduza.

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На поиски вылетел вертолет Ми-8. Самолет принадлежит компании "Летные проверки и системы". Одной из предполагаемых причин происшествия является плохая погода в регионе. В числе основных версий также рассматривается ошибка пилотирования.

Недавно в России произошла катастрофа с Ан-26 - судно перестало выходить на связь 6 июля. Самолет следовал из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. На борту было 22 пассажира и шесть членов экипажа, никто из них не выжил. Обломки нашли в 4 км от аэропорта. В авиакомпании заявили, что самолет прошел техосмотр за неделю до крушения. Приоритетной версией крушения считается ошибка экипажа.

В результате крушения пассажирского самолета L-410 13 сентября в тайге Иркутской области в России погибли четыре человека.