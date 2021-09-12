В результате аварии пассажирского самолета в РФ погибли 4 человека

Два человека зажало в салоне самолета, спасатели их деблокирует. Фото: Wikimedia Commons

В результате крушения пассажирского самолета L-410 в тайге Иркутской области в России погибли четыре человека. Об этом пишет "Корреспондент".

"Погибли три пассажира и один пилот. Второй пилот находится в шоковом состоянии", - отмечается в сообщении.

Остальные 12 человек травмированы. Двух человек зажало в салоне самолета, спасатели их деблокируют.

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Самолет не долетел до пункта прибытия четыре километра и летел на минимальной высоте.

В Житомирской области произошла авиакатастрофа. Упал легкомоторный самолет, который распиливал над полями химикаты.