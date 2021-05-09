В России исчез чиновник, ответственный за лечение Навального

Чиновник был главврачом больницы, в которой лечили Навального. Фото: DW

В России, на севере Омской области во время охоты исчез глава омского регионального Минздрава Александр Мураховский.

Его разыскивают вторые сутки, сообщает Интерфакс.

К поискам задействовали полицию, сотрудников Росгвардии, охотничьих инспекторов и местных жителей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В команде Навального готовят фильм о ГРУшниках-убийцах

Ранее Мураховский был главврачом омской больницы скорой медицинской помощи №1 (БСМП-1), в которой лечили оппозиционера Алексея Навального.

Против российского оппозиционера и основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального возбудили новое уголовное дело. Политика обвиняют в создании некоммерческой организации, посягает на права граждан.