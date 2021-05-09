В России исчез чиновник, ответственный за лечение Навального

В России, на севере Омской области во время охоты исчез глава омского регионального Минздрава Александр Мураховский.
Его разыскивают вторые сутки, сообщает Интерфакс.
К поискам задействовали полицию, сотрудников Росгвардии, охотничьих инспекторов и местных жителей.
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Ранее Мураховский был главврачом омской больницы скорой медицинской помощи №1 (БСМП-1), в которой лечили оппозиционера Алексея Навального.
Против российского оппозиционера и основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального возбудили новое уголовное дело. Политика обвиняют в создании некоммерческой организации, посягает на права граждан.
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