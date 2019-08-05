В России горит склад боеприпасов: снаряды взрываются, жителей эвакуируют

Склад расположен возле деревни Каменка. Фото: из открытых источников

В 10 км от города Ачинск Красноярского края РФ загорелся склад боеприпасов. Местные жители сообщают о мощных взрывах.

В поселках рядом с эпицентром у людей от взрывов трясутся дома и окна, сообщает "ТВК Красноярск".

Горит склад артиллерийских снарядов. Жителей поселка Каменка, которое находится рядом со складом, эвакуируют. Очевидцы пишут в соцсетях, что густой черный дым от пожара виден из любой точки Ачинска.

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