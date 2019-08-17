В России автобус с пассажирами врезался в стену

СМИ сообщают о жертве. Фото: соцсети

В российском городе Пермь на Новогайвинской улице автобус врезался в стену здания.

По предварительным данным пострадали 10 человек, из них пятеро детей. Они находятся в состоянии средней тяжести, сообщает ТАСС.

Местное издание 59.ру сообщает, что пострадали 20 человек. Один пассажир погиб.

"Есть дети пострадавшие, все в крови. Море машин, несколько быстрых и пожарка. Ребенка выводили, подростка - все лицо в крови", - приводит портал рассказ очевидца.

"Весь перед автобуса смят, разбиты окна", - пишут в соцсетях.

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Причиной аварии могло стать пробитое колесо автобуса. На месте работают экстренные службы.

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