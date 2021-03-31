В Риме задержали российского дипломата и капитана ВМС Италии, которые шпионили в пользу РФ

Капитана итальянского флота и российского военного, который работает в посольстве РФ, задержали в Риме по подозрению в шпионаже в пользу России.
Задержание произошло во время обмена документами, пишет La Repubblica.
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Капитан ВМС Италии пытался передать офицеру РФ конфиденциальные материалы в обмен на деньги. Спецоперацию провели после длительного расследования.
Следствие сообщило, что итальянский капитан мог пойти на такой шаг из-за трудностей в семье. Его задержали, а у российского офицера есть дипломатический иммунитет.
Сейчас гражданин Италии пошел на сотрудничество со следствием.
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