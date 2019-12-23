В РФ заявили, что имеют корабли, которые могут достроить "Северный Поток-2"

РФ имеют корабли, чтобы достроить "Северный Поток-2". Фото: "УП".

Российские компании и судна могут привлечь к достройке трубопровода "Северный поток-2". Об этом заявили после того, как компания Allseas объявила о приостановлении строительства с учетом принятия в США санкций в отношении строителей проекта.

Но российские корабли не успеют завершить строительство в короткие сроки, передает американское аналитическое издание S&P Global Platts.

В РФ есть свой подрядчик экспертизе строительства морских трубопроводов - ОАО "Мижрегионтрубопровидбуд" (МРТБ).

Platts Analytics считает, что для завершения строительства "Северного потока-2" может быть использовано трубоукладочные баржу "МРТБ Фортуна", но она способна прокладывать только 1 км труб в день.

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Еще одно препятствие заключается в том, что в заявке на получение датского разрешения говорится, что суда, используемые для завершения датской участки, должны иметь возможности динамического позиционирования. А их нет в "Фортуны".

Можно использовать российское трубоукладочное судно "Академик Черский", что также принадлежит МРТБ и имеет возможности динамического позиционирования. Но сейчас оно находится на Дальнем Востоке.

Газопровод "Северный поток-2" построен на 92%. Строительство возобновилось в конце ноября 2019-го после получения разрешения от Дании на прокладку труб в ее территориальных водах. Работы осуществляла швейцарская компания Allseas, которая заявила, что приостанавливает строительство газопровода через принятие санкций США.