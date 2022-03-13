 
Ексклюзивы
1/5
"Россия нужна передышка" - зачем Путину белорусская армия в Украине
"Россия нужна передышка" - зачем Путину белорусская армия в Украине
Просмотров: 855
Россияне буксуют, хотят пополнить силы белорусами - эксперт
Россияне буксуют, хотят пополнить силы белорусами - эксперт
Просмотров: 1755
Путин позвал Лукашенко, чтобы договориться о нападении на Украину - военный эксперт
Путин позвал Лукашенко, чтобы договориться о нападении на Украину - военный эксперт
Просмотров: 3447
На снегу замерзшие трупы россиян, как восковые фигуры – что пишет о нас мировая пресса
На снегу замерзшие трупы россиян, как восковые фигуры – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 8874
"Кремль хочет затянуть белорусов в войну против Украины" - почему Лукашенко полетел в Путин
"Кремль хочет затянуть белорусов в войну против Украины" - почему Лукашенко полетел в Путин
Просмотров: 7401
Путин в гробу и бандера-смузи - сети пестрят фотожабами на российскую орду
Путин в гробу и бандера-смузи - сети пестрят фотожабами на российскую орду
1 Просмотров: 116850
"Остановка для Путина - это поражение" - продолжит ли Россия нападение
"Остановка для Путина - это поражение" - продолжит ли Россия нападение
Просмотров: 6914
"Путин пытается восстановить застопорившуюся динамику нападения российских войск" – что пишет о нас мировая пресса
"Путин пытается восстановить застопорившуюся динамику нападения российских войск" – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 3060
"Длительная военная кампания может заставить Путина пересмотреть цели" – что пишет о нас мировая пресса – что пишет о нас мировая пресса
"Длительная военная кампания может заставить Путина пересмотреть цели" – что пишет о нас мировая пресса – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 2862
"Путин посылает сигналы Зеленскому" - эксперт
"Путин посылает сигналы Зеленскому" - эксперт
Просмотров: 6795
Фото
Все фото
13
4
5
14
2
В РФ задержали более 600 противников агрессии - кремлевская ментура тянула даже велосипед
В РФ задержали более 600 противников агрессии - кремлевская ментура тянула даже велосипед
В Белом доме отреагировали на убийство американского журналиста
В Белом доме отреагировали на убийство американского журналиста
С домашними тапочками: показали позорную экипировку российских оккупантов
С домашними тапочками: показали позорную экипировку российских оккупантов
&quot;Путин пытается восстановить застопорившуюся динамику нападения российских войск&quot; – что пишет о нас мировая пресса
"Путин пытается восстановить застопорившуюся динамику нападения российских войск" – что пишет о нас мировая пресса
Хакеры сломали русские каналы. Показывали ужасы войны, которую развязал Кремль
Хакеры сломали русские каналы. Показывали ужасы войны, которую развязал Кремль
Видео
Все видео
В Ираке ракетами атаковали военные объекты США – СМИ
В Ираке ракетами атаковали военные объекты США – СМИ
Из-за санкций арестовали гигантскую яхту российского олигарха
Из-за санкций арестовали гигантскую яхту российского олигарха
Собрали все возможные ошибки: майор ЦАХАЛа оценил действия армии РФ в Украине
Собрали все возможные ошибки: майор ЦАХАЛа оценил действия армии РФ в Украине
"Отправляют на убой. Нет сил и денег" - оккупант открыл глаза знакомому на войну
"Отправляют на убой. Нет сил и денег" - оккупант открыл глаза знакомому на войну
Россия использует против украинцев вакуумные бомбы - британская разведка
Россия использует против украинцев вакуумные бомбы - британская разведка
Интервью
1/5
"До 700 миллионов человек в мире могут оказаться за чертой голода из-за войны в Украине" - Ярмак
"До 700 миллионов человек в мире могут оказаться за чертой голода из-за войны в Украине" - Ярмак
Просмотров: 738
"Символика Красного креста не спасает от обстрелов" – Павел Розенко
"Символика Красного креста не спасает от обстрелов" – Павел Розенко
Просмотров: 351
"Путин стал российским камикадзе, уничтожающего свою страну в пользу Пекина" – американский военный
"Путин стал российским камикадзе, уничтожающего свою страну в пользу Пекина" – американский военный
Просмотров: 3249
В изоляции с ручным управлением, талонами и без Китая. Экономист оценил перспективы РФ
В изоляции с ручным управлением, талонами и без Китая. Экономист оценил перспективы РФ
1 Просмотров: 4671
"Россияне сейчас приперты к стенке, им придется договариваться, потому что воевать больше нечем" - польский генерал
"Россияне сейчас приперты к стенке, им придется договариваться, потому что воевать больше нечем" - польский генерал
Просмотров: 9009
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
10 марта 2022
Просмотров: 1071
Коли нам море по коліно – хай московити бояться!
Після перегляду кінострічки "Великий диктатор" Гітлер оголосив Чарлі Чапліна особистим ворогом. Актор виставив його на посміховисько. Фюрера, грозу ...
воскресенье, 13 марта 2022 17:37

Спецтема: Война России против Украины

В РФ задержали более 600 противников агрессии - кремлевская ментура тянула даже велосипед
13

  Комментировать

Силовики задерживают людей в Москве
Фото: Getty Images

В воскресенье в РФ прошли акции против российской агрессии в Украине.

Силовики уже задержали 628 человек в 35 городах, пишет "24 канал".

В Москве задержали не менее 281 человека, в Санкт-Петербурге - 136.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Рашизм - чума 21 века" - Россию сравнили с Третьим Рейхом

В Петербурге возле Гостинного двора задерживали всех, кто просто стоял у метро. В частности, задерживали представителей СМИ.

Силовики даже тащили велосипед.

В России полицейские пытают задержанных на митингах против войны с Украиной.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В РФ задержали более 600 противников агрессии - кремлевская ментура тянула даже велосипед». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Оккупанты с утра бьют ракетами по Украине. Впервые атаковали Львовщину
Оккупанты с утра бьют ракетами по Украине. Впервые атаковали Львовщину
3
 Просмотров: 49564
Оккупанты бьют по трем городам. Там сильные взрывы
Оккупанты бьют по трем городам. Там сильные взрывы
 Просмотров: 46597
&quot;России не победить&quot; – в США рассказали, что купят для Украины
"России не победить" – в США рассказали, что купят для Украины Просмотров: 33644
Шубы, картины, релакс-зона и пулемет: показали дворец кума Путина Медведчука
Шубы, картины, релакс-зона и пулемет: показали дворец кума Путина Медведчука
17
 Просмотров: 27114
Шредер тайно разговаривал с Путиным несколько часов - СМИ
Шредер тайно разговаривал с Путиным несколько часов - СМИ Просмотров: 22899
Мир
Сенатор США призвал предоставить Украине истребители
Сенатор США призвал предоставить Украине истребители Просмотров: 766
В России начали отключать Instagram
В России начали отключать Instagram Просмотров: 774
Путин страдает мозговым расстройством из-за лечения рака стероидами — СМИ
Путин страдает мозговым расстройством из-за лечения рака стероидами — СМИ 2 Просмотров: 3781
Россия ожидает подписать "соглашение" с Украиной в течение 2-3 дней - Bellingcat
Россия ожидает подписать "соглашение" с Украиной в течение 2-3 дней - Bellingcat Просмотров: 6310
В Белом доме отреагировали на убийство американского журналиста
В Белом доме отреагировали на убийство американского журналиста
4
 Просмотров: 1548
Больше всего комментируют
13
Россия угрожает расстреливать конвои с иностранным оружием для Украины
6
"Доверять России уже нельзя" – Зеленский сказал, как завершать войну
6
В Раде готовят закон о запрете ОПЗЖ
5
"Регионал" Балицкий и ряд депутатов стали коллаборантами - Геращенко
3
Боевые действия утихнут через 1-1,5 месяца - Арестович
Голосов: 887
Голосование На какую помощь от Европы и мира Украине следует рассчитывать после войны?
  • Польша обещает "план Маршалла" – большую программу финансовой поддержки
  • Списание всех долгов по внешним кредитам
  • Все средства от конфискации имущества и ресурсов РФ в мире
  • Помощи не будет. Ограничатся поддержкой беженцев
  • Мне безразлично
Просмотреть