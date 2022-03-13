В РФ задержали более 600 противников агрессии - кремлевская ментура тянула даже велосипед

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В воскресенье в РФ прошли акции против российской агрессии в Украине.

Силовики уже задержали 628 человек в 35 городах, пишет "24 канал".

В Москве задержали не менее 281 человека, в Санкт-Петербурге - 136.

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В Петербурге возле Гостинного двора задерживали всех, кто просто стоял у метро. В частности, задерживали представителей СМИ.

Силовики даже тащили велосипед.

В России полицейские пытают задержанных на митингах против войны с Украиной.