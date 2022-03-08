Бьют по ногам, тянут за волосы. Российские полицаи "героически" пытают задержанных на антивоенных митингах

Российская полиция с одобрения Путина пытает тех, кто выступает против нападения на Украину. Фото: скриншот из видео

В России полицейские пытают задержанных на митингах против войны с Украиной. Об этом свидетельствует аудиозапись, которую сделала, вероятно на диктофон, задержанная 26-летняя Александра Калужских.

Над женщиной издевались физически и морально в воскресенье, 6 марта, в московском ОВД "Братеево".

По словам задержанной, ее били по ногам, давали подзатыльники по голове, били по лицу и голове бутылкой с водой, вырывали телефон и бросали о стенку, хватали за волосы, дергали, обзывали и угрожали.

В комнате также присутствовали две женщины, которые проводили анкетирование, вели протокол и наблюдали за пыткой.

"Ты посмотри, у тебя, бл***, сиськи висят. Вымя висит. Посмотри на себя. Ты обезьяна. Я тебе угрожаю физической расправой. Мне кажется, что она кайфует от того, что мы ее п***м. Она чмо, маргиналка. Путин сказал их е***ть. Путин на нашей стороне. Вы – враги России, враги народа. Сейчас завалим тебя здесь и все. Еще и премию за это получим", - комментировали издевательства силовики Путина.

Также полицейские угрожали применить к женщине электрический ток.

Калужских не хотели выпускать из ОВД, не пускали к ней адвоката. Отпустили к вечеру, когда уже распространилось это аудио.

4 марта Госдума РФ приняла закон об уголовной ответственности за "фейки о действиях российской армии". Она предусматривает большие штрафы или заключение за публикации и призывы против военной операции в Украине. В тот же день Путин подписал закон. 24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.