В РФ возбудили новые уголовные дела против украинских военных

Уголовные дела против украинских военных открыли якобы "по фактам обстрелов из тяжелых вооружений".Фото: из открытых источников

Следственный комитет России возбудил новые уголовные дела против украинских военных за якобы "прицельные обстрелы объектов гражданской инфраструктуры".

"Главным следственным управлением СК России возбуждено шесть уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации)", - говорится на сайте российского ведомства.

Утверждается, что "прицельные обстрелы" якобы происходили в поселке шахты "Трудовская" Петровского района, селе Коминтерново Новоазовского района, поселке Зайцево Никитовского района, поселке Шахты 6-7 и контрольном пункте въезда-выезда "майорских" Никитовского района города Горловки, в поселке Старомихайловка Кировского района.

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Отметим, Следом РФ регулярно сообщает о возбуждении уголовных дел против украинских военных "по фактам обстрелов из тяжелых вооружений". Фактически же дела против украинских военных возбуждены за отражение российской агрессии.

Всем освобожённым украинским военнопленным и политзаключенным запретили въезд на территорию РФ. Адвокат Дмитрий Динзе назвал этот запрет "пожизненным".