Освобождённым из плена украинцам запретили въезд в РФ

Юрист сообщил о запрете въезда. Фото: ЗН

Всем освобожённым украинским военнопленным и политзаключенным запретили въезд на территорию РФ.

Адвокат Дмитрий Динзе назвал этот запрет "пожизненным" в эфире "Громадського радіо".

Ранее сообщалось о таком запрете для журналиста Романа Сущенко.

"Я думаю, что запрет на въезд в Россию касается всех. Всех внесли в базу, это делается автоматически. На все счета накладываются аресты, всех этих людей отслеживают и контролируют", - сказал он.

Юрист сказал, что это делается под лозунгом безопасности Российской Федерации.

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"Кому-то об этом сказали, кому-то нет. Но мы не дураки, мы прекрасно понимаем, что по этим людям - пожизненный запрет на въезд. Не на какие-то 20 лет, а пожизненно", - отметил Дмитрий Диндзе.

Россия не прекратила уголовное дело против заявленных из плена 24 украинских моряков. Они до сих пор остаются в статусе обвиняемых.