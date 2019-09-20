В РФ упекли в психушку шамана, который шел "выгонять" Путина

Российского шамана Александра Габышева отправили в Якутский республиканский психоневрологический диспансер.
Накануне его задержали полицейские на границе Бурятии и Иркутской области, мужчина шел "выгонять" Путина, сообщает региональный Минздрав РФ.
Габышеву проведут психиатрическую диагностику, которая "основывается на беседе с пациентом, уточнении истории жизни и болезни".
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В российском Минздраве говорят, что если в Габышева обнаружат патологии, то ему предоставят "квалифицированную медицинскую помощь".
"При необходимости могут быть привлечены социальные службы", - добавили в ведомстве.
Габышев 6 месяцев шел в направлении Москвы. Хотел дойти до 2021-го и прогнать Путина. Считает, что с ним сможет справиться только шаман, потому что президент РФ является порождением темных сил.
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