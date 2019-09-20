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пятница, 20 сентября 2019 13:21

В РФ упекли в психушку шамана, который шел "выгонять" Путина

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В РФ упекли в психушку шамана, который шел &quot;выгонять&quot; Путина
Габышеву проведут психиатрическую диагностику. Фото: omg.md

Российского шамана Александра Габышева отправили в Якутский республиканский психоневрологический диспансер.

Накануне его задержали полицейские на границе Бурятии и Иркутской области, мужчина шел "выгонять" Путина, сообщает региональный Минздрав РФ.

Габышеву проведут психиатрическую диагностику, которая "основывается на беседе с пациентом, уточнении истории жизни и болезни".

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В российском Минздраве говорят, что если в Габышева обнаружат патологии, то ему предоставят "квалифицированную медицинскую помощь".

"При необходимости могут быть привлечены социальные службы", - добавили в ведомстве.

Габышев 6 месяцев шел в направлении Москвы. Хотел дойти до 2021-го и прогнать Путина. Считает, что с ним сможет справиться только шаман, потому что президент РФ является порождением темных сил.

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