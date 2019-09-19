Похитили шамана, который шел в Москву выгонять Путина

В России похитили шамана, который хотел ликвидировать Путина. Фото: unian.ua

Неизвестные похитили якутского шамана Александра Габышева, который шел ликвидировать Путина.

Это произошло в поселке Выдрино на границе между Бурятией и Иркутской областью в России, пишет ukrinform.ua.

"Трасса была перекрыта спецслужбами с оружием", - говорит Виктор Егоров, сторонник шамана.

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Габышев 6 месяцев идет в сторону Москвы. Хочет дойти до 2021-го и прогнать Путина.

Считает, что с ним сможет справиться только шаман, потому что президент РФ является порождением темных сил.

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