Их свойства и отличия от других штаммов еще изучаются. Фото: Pixabay

В России ученые обнаружили уникальные мутации коронавируса, их свойства и отличия от других штаммов еще изучаются.

Об этом сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинзбург в комментарии РИА Новости.

"То, что в нашей стране, и в частности в Москве, как и в других странах, есть оригинальные варианты мутаций вируса, это точно. Их свойства и отличия от других циркулирующих штаммов мы сейчас изучаем", — отметил Гинзбург.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Минздраве рассказали, какие штаммы коронавируса вызывают беспокойство

Заместитель директора Центра им. Гамалеи Денис Логунов заявил, что новые специфические штаммы коронавируса могли появиться в Москве.

"Сейчас мониторим [ситуацию] в Москве, но главное, что еще в Москве могут быть свои, московские штаммы", — сказал Логунов и добавил, что далеко не все штаммы коронавируса опасны.

Бывшая заведующая сектором Государственного научно-контрольного института биотехнологий и штаммов микроорганизмов якобы украла опасные штаммы вирусов. Они являются возбудителями заразных болезней животных и могут быстро распространяться в значительных масштабах независимо от государственных границ.