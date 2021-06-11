Из института биотехнологий украли опасные штаммы вирусов

Женщина вынесла из института вирус ньюкаслской болезни птицы. Фото: pgo.gov.ua

Бывшая заведующая сектором Государственного научно-контрольного института биотехнологий и штаммов микроорганизмов якобы украла опасные штаммы вирусов. Они являются возбудителями заразных болезней животных и могут быстро распространяться в значительных масштабах независимо от государственных границ.

Бывшая сотрудница института присвоила опасные штаммы вирусов, имея к ним доступ, сообщает Офис генпрокурора.

Она вынесла из помещения института флаконы со штаммом вируса особенно опасной болезни – ньюкаслской болезни птицы.

Женщина якобы решила скрыть преступление, а потому нарушала методику получения главной посевной культуры вирусов, которая предусматривает получение средней пробы для заражения эмбрионов. Она умышленно уменьшала количество исходных образцов для получения нового пассажа – заражения чувствительной клетки с целью получения от нее новой популяции вируса. А потом не возвращала их в хранилище микроорганизмов, а часть нового материала присваивала.

Сохраняла штаммы вирусов она дома в холодильнике.

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Сейчас ей сообщили о подозрении по факту завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением.

Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

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