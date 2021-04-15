В результате взрыва в порту погибли почти 600 человек

Один из кораблей уничтожен взрывом катастрофы / Wikipedia

16 апреля 1947 года гигантский взрыв произошел во время погрузки удобрений на грузовое судно Grandcamp в городе Техас, США. Почти 600 чел. погибли и тысячи были ранены, когда корабль буквально разнесло на куски.

Аммиачную селитру использовали как взрывчатое вещество в армии США во время Второй мировой войны. После войны ее производство переформатировали для удобрений в сельском хозяйстве. Однако в послевоенные годы меры безопасности при транспортировке стали значительно менее строгими.

16 апреля на судно в Техасе загружали аммиачную селитру, табак и боеприпасы. Курение сигарет официально запрещалось, однако было обычным делом для грузчиков в доках. Только за 2 дня до взрыва сигарета вызвала пожар в доках. Утром 16 апреля в глубине одного из трюмов Grandcamp заметили дым.

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Для тушения использовали воду и огнетушитель. Шланги не использовались из-за страха испортить груз. На корабль уже было загружено 2300 тонн. В то время как боеприпасы сняли с корабля, экипаж попытался ограничить подачу кислорода в трюм в надежде потушить пожар. Они не понимали, что через химический состав нитрата аммония ему не нужен кислород для горения.

Около 09:00 в трюме вспыхнуло пламя, и через несколько минут оно взорвалось. Взрыв был слышен за 240 км. Он был настолько мощным, что 1,5-тонный якорь корабля был найден в 3 км от него. Сила взрыва выбросила еще один корабль из воды. Люди, которые работали в доках, погибли мгновенно.

Кусочки горящего мусора повредили нефтеперерабатывающие заводы вокруг. Соседний химический состав Monsanto также взорвался, погибли 234 из 574 рабочих. Почти все, кто выжил, получили серьезные травмы. В результате взрыва также пострадал жилой массив из 500 домов.

В общем погибла 581 человек, 3,5 тыс получили ранения. В результате был нанесен ущерб на $100 млн. Суд обязал Конгресс заплатить компенсацию 1394 жертвам. В 1955-м они получили $ 17 млн. Порт был перестроен для переправки только нефтепродуктов.