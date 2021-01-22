В результате теракта в аэропорту погибли 37 человек

Момент теракта в аэропорту Домодедово / Wikipedia

24 января 2011-го, 10 лет назад, взорвалась бомба в зале прибытия международного аэропорта Домодедово в Москве. В результате теракта погибли 37 человек и еще 173 получили ранения. Боевая джихадистская группировка, базирующейся в Чечне, "Имарат Кавказ" взяла на себя ответственность за взрыв.

После распада СССР Чечня пережила две войны с Россией, в результате которых сначала получила, а затем потеряла независимость. В то время как Москва официально восстановила контроль над регионом в 2009-м, повстанческое чеченский движение, становились все более радикальными, продолжая бороться с правительственными силами.

Теракты с использованием бомб были обычным явлением для чеченских сепаратистов и джихадистов по всей России в 2000-х.

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"Имарат Кавказ" основал бывший президент сепаратистской Чеченской Республики Ичкерия Доку Умаров. Он объявил свою страну салафитских эмиратом 2007-го.

"Имарат Кавказ" взял на себя ответственность за взрыв российского поезда в 2009 году и взрыв, в результате которого погибли 40 человек в московском метро в 2010 году.

Атака 2011-го произошла около 16:30. Самодельное взрывное устройство, начиненное проволокой и шрапнелью, взорволсь в зоне прилета международных рейсов аэропорта. Среди погибших была украинский драматург, 29-летняя Анна Яблонская. Российская власть считала, что иностранцы были основной целью и подозревала чеченских радикалов, но не могла установить виновных или определить, было ли нападение атакой смертника.

В конце концов, полиция узнала террориста - 20-летнего чеченца Магомеда Евлоева. На следующий день Умаров взял на себя ответственность от имени "Имарата Кавказ", выступая против России и других "сатанинских иностранных государств".

Четырех человек, включая 15-летнего брата Евлоева, арестовали. Трех приговорили к пожизненному заключению, Ахмеда Евлоева - до 10 лет тюрьмы. Хотя противостояние на Кавказе продолжаются, теракт в Домодедово - последнее крупное террористическое нападение в России, ответственность за который взял "Имарат Кавказ".

Хотя Доку Умаров остается на свободе, его силы истощены не только из-за потерь и боевую усталость, но и из-за того, что часть бойцов ушли воевать на стороне ИДИЛ.