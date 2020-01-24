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пятница, 24 января 2020 22:29

В результате ракетного удара Ирана травмы получили 34 американских военных

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В результате ракетного удара Ирана травмы получили 34 американских военных
17 военных до сих пор остаются в госпиталях. Фото: Picture

В результате ракетного удара Ирана по иракской авиабазе 8 января 34 военнослужащих США получили черепно-мозговые травмы.

Половина травмированных военнослужащих вернулась к своим обязанностям. Остальные 17 солдат находятся под контролем. Об этом сообщил главный представитель Пентагона Джон Хоффман, передает AP News.

Президент Дональд Трамп сначала заявлял, что во время атаки 8 января на авиабазу с американцами никто не пострадал. В то же время, по словам военных, о симптомах сразу после удара никто не сообщал - о них стало известно через несколько дней.

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После первых сообщений о ранениях Трамп называл их "головной болью", отметив, что это не так серьезно, как травма, связанная с потерей конечностей.

Иран завершил месть за убийство генерала Касема Сулеймани и не станет осуществлять новых военных нападений, если со стороны США не будет военной агрессии. Исламская республика действовала исключительно реализуя свое право на самооборону и не собирается продолжать атаки, сообщил постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванч.

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