В результате ливней затопило больницу с коронавирусными больными

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В Батуми, Грузия, сильные грозы спровоцировали наводнения. Проливные дожди затопили улицы и первые этажи зданий.

Об этом сообщило издание "Новости Грузии".

В городе парализовало движение транспорта. Вода достигала первых этажей домов. Ливень повредил бытовую технику, затопил магазины и пекарни, оборудованные в полуподвальных помещениях.

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Проливные дожди затопили открытую недавно Батумская республиканскую больницу. В цокольном этаже принимают больных коронавирусом. Там до сих пор стоит вода.

Сейчас спасатели ведут работы по откачке воды из помещений и очищают дренажные каналы.

Больше всего от потопа пострадал регион Сванетия. Там затопило несколько сел и размыло дороги. Селевые потоки повредили несколько мостов.

На Италию обрушилась мощная гроза с градом, который повредил сотни автомобилей. Непогода обрушилась на Италию внезапно. Ливень с градом продолжался менее часа, но успел наделать беды.