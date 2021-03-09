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среда, 10 марта 2021 09:26

В результате бомбардировок погибли около 100 тыс. мирных жителей

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В результате бомбардировок погибли около 100 тыс. мирных жителей
Токио после бомбардировок / Wikipedia

10 марта 1945-го 300 американских бомбардировщиков сбросили почти 2 тыс. т бомб на японскую столицу Токио. Сгорел почти весь город. Погибли 100 тыс. мирных жителей.

В последние месяцы войны США прибегли к тактике воспалительных бомбардировок Японии, также известной как "бомбардировки территории", в попытке сломать моральный дух японцев и заставить их сдаться. Бомбардировка Токио стала первой такой большой бомбардировкой.

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Утром самолеты B-29 сбросили бомбы с напалма и магниевых запалов на переполненный жилыми районами город вдоль реки Сумида. Пожар быстро охватил деревянные жилые постройки, а затем огненный шторм заменил кислород на смертоносные газы, перегрев атмосферу и вызвал ураганные ветры, разнесся стену огня по городу.

Большинство из 100 тыс. жертв умерли от отравления угарным газом и внезапной нехватки кислорода, а другие ужасной смертью во время огненной бури. Например, те, кто пытался найти защиту в реке Сумида, были сварены заживо. Другие были затоптаны насмерть толпой, что бежала из горящего города.

В течение последующих 9 дней американские бомбардировщики совершили аналогичные налеты на города Нагоя, Осака и Кобе. В августе атомные атаки на Хиросиму и Нагасаки, наконец, заставили Японию сдаться.

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Дата
10
марта

В результате бомбардировок погибли около 100 тыс. мирных жителей

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