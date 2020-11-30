В резне убили 110 селян

Похороны жертв резни / РАР

По меньшей мере 110 мирных крестьян убили и еще многих ранили в субботу во время нападения неизвестных на рисовое поле на северо-востоке Нигерии.

Трагедия произошла в 10 км от города Майдугури, столице штата Борно. В этом регионе более 10 лет действует джихадистская организация "Боко Харам", которая контролирует часть территорий. Это одно из самых кровавых нападений в Нигерии за последнее время. Об этом пишет сайт польского телеканала TVP.

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Утром 28 ноября вооруженные люди прибыли на мотоциклах и расправились над крестьянами, которые работали на поле. Нападавшие связали их и перерезали глотки. Кроме этого, похитили 15 женщин.

Депутат местного парламента Ахмед Сатоми сказал, что на крестьян напали, потому что накануне осмелились разоружить и арестовать вооруженного боевика из "Боко Харам", который издевался над ними.

"Будем принимать все меры для защиты людей и земель. Осуждаю убийства террористами наших трудолюбивых крестьян. Вся страна страдает от этих бессмысленных действий. Разделяю горе родных. Пусть души упокоятся с миром", - заявил Бухаре.

В регионе все чаще происходят нападения на лесорубов, фермеров и рыбаков, которых обвиняют в шпионаже и передаче информации правительственным солдатам или враждебным боевикам. С 2009-го Нигерию терроризирует "Боко Харам". От рук террористов погибло более 36 тысяч человек. Более 2 млн человек были вынуждены покинуть свои дома и спасаться бегством.

Хотя власти Нигерии утверждает, что практически уничтожили "Боко Харам" 5 лет назад, джихадисты дальше нападают на большей части северо-востока Нигерии.

Основанная в 2002-м, "Боко Харам" сначала ставила себе целью бороться с западным образованием и европейским образом жизни. В 2009-м начала вооруженную борьбу с целью превратить Нигерию или ее часть в мусульманское религиозное государство, которое будет жить по законам шариата. В 2016-м распалась на 2 враждебные фракции.