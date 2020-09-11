В прямом эфире раздали 276 автомобилей

Уинфри на фоне 276 автомобилей-подарков / AP

13 сентября 2004-го популярная американская телеведущая Опра Уинфри подарила новый седан Pontiac G-6, стоимостью $28,5 тыс. всем присутствующим в студии. В общем 276 авто. Опра сказала продюсерам заполнить студию людьми, которые нуждаются в машине. Тогда гостям в прямом эфире объявили о призе. Один из медиа-экспертов назвал это "одним из крупнейших рекламных трюков в истории телевидения".

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Подарки на самом деле были не от Опры. Компания Pontiac подарила авто, заплатив из рекламного бюджета, поскольку надеялась, что раздача повлечет энтузиазм к новой линейке G-6. С этой целью Уинфри сделала в эфире экскурсию по заводу Pontiac. Автопроизводитель заплатил государственный налог с продаж за каждую из машин. За получателями подарков оставался федеральный налог и налог на прибыль штата - около $6 тыс. Некоторые платили налоги, беря кредиты, другие обменяли их на более дешевые и менее мощные авто.

"Это не совсем бесплатная машина. Скорее авто со скидкой 75%. Конечно, это все еще неплохая сделка", - сказал один из победителей.

Два месяца спустя Опра провела еще одну серию подарков. На этот раз для учителей. Их подарки стоили около $13 тыс - телевизор за $2249, ноутбук за $2000, стиральная машина за $2189, набор бокалов для шампанского за $38 и кожаная спортивная сумка за $495. На этот раз также выдали каждому зрителю чек на $2500, которые должны были покрыть налоги. Этой суммы оказалось недостаточно. Большинство аудитории еще задолжали налоговой.

Однако пиар-трюк сработал. Подарки Опры сделали ее программы одними из самых рейтинговых в истории телевидения.