В прямом эфире на ведущую напала обнаженная женщина. Видео

В прямом эфире румынского канала Antena 1 в телеведущую напала обнаженная женщина.

Ведущая шоу "Прямой доступ" Мирела Вайда стала жертвой нападения со стороны обнаженной женщины, которая пыталась бросить в нее кирпич. Женщина, вероятно, проникла в студию через незащищенный вход, пишет сайт G4Media.ro.

Отмечается, что нападающая недавно была выписана из психиатрической больницы. Однако, что именно стало причиной нападения неизвестно.

СМИ также не исключают, что канал сам инсценировал нападение, ведь его не раз штрафовали за вторжение в частную жизнь и другого рода нарушения. Однако в полиции подтвердили задержание правонарушителя.

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