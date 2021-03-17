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среда, 17 марта 2021 11:07

Украинскую телеведущую обманули в Камбодже
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Телеведущую Анну Олицкую во время съемок в Камбодже ждали неприятные сюрпризы. Сначала она отправилась добывать драгоценные камни под землей.

"Но оказалось, что драгоценные камни - не такие ценное, как я думала. Заплатили мне не $200, на которые я рассчитывала, а лишь $20. Но это было только начало. Коллеги по работе угостили меня обедом. Было вкусно и бесплатно. Съела рис с подливкой. И мне сразу стало нехорошо. На следующий день снималась с отравлением. Еще и от работы с рыбой начало очень тошнить, кружилась голова, чувствовала слабость", - рассказала ведущая реалити "У кого больше", которое показывает "Новый канал".

Ведущую обманули в Камбодже
Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"
Ведущую обманули в Камбодже
Ведущую обманули в Камбодже
Ведущую обманули в Камбодже
Ведущую обманули в Камбодже

Она занималась изготовлением прохока - пасты из ферментированной рыбы, которую добавляют к блюду. И ее не предупредили о том, что после того, как нарезали рыбу и промыли смесь, надо оставить ее сохнуть на 20 дней.

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"Работодательница не сказала, что производство требует столько времени, поэтому я купила у местного рыбу и начала ее резать. Когда же узнала, что прохок должен высыхать, то попросила у работодательницы готовый продукт, чтобы продать его на рынке и сразу получить деньги. Свою же резаную рыбу пообещала оставить на производстве. Такой себе обмен. в конце работодательница дала прохок, отметив, что он не первой свежести. Я думала, что просто не сегодняшний, а оказалось, ему уже больше 2 месяцев", - добавила Олицкая.

Ведущая Анастасия Кошман во время очередных съемок в Камбодже собирала в пещере удобрение для черного перца. Сначала она планировала собирать и дорогостоящий черный перец.

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