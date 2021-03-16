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вторник, 16 марта 2021 18:25

"В пещере собирала помет летучих мышей". Украинку взяли на необычную работу в Камбодже
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Ведущая собирала удобрение для черного перца
Фото: предоставлено пресс-службой "Нового каналу"
Ведущая собирала удобрение для черного перца
Ведущая собирала удобрение для черного перца
Ведущая собирала удобрение для черного перца

Ведущая Анастасия Кошман во время очередных съемок в Камбодже собирала в пещере удобрение для черного перца. Сначала она планировала собирать и дорогостоящий черный перец.

"Из-за того, что я не идеально знаю английский язык, и люди, которые живут в Камбодже, тоже не очень его знают, получилось недоразумение. Мне удалось договориться о работе в супер-эксклюзивном месте - на плантации кампотского перца. Кампотский перец - это особый дорогой вид черного перца. Килограмм стоит около $100. Я шла на работу с абсолютной уверенностью, что заработаю много. Но все пошло не по плану. Кампотский перец выращивают только в провинции Кампот, а я должна была собирать обычный черный перец", - рассказала ведущая реалити "У кого больше", которое показывает "Новый канал".

Она отметила, что перец растет на высоких кустах.

"Вылазить туда надо по очень зыбкой лестнице. А я еще и панически боюсь высоты. Вылезла на вершину, нарвала немного перца в панике, и потом у меня закружилась голова. Слезла и поняла, что эта работа - не для меня", - добавила Кошман.

Ведущая попросила другую задачу.

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"Работодательница отправила меня в пещеру собирать помет летучих мышей. Оно служит удобрением для перца. Надо было залезать в темную пещеру, где живет множество летучих мышей. То, что руками собирала в мешок фекалии летучих мышей, отошло на второй план по сравнению с условиями работы", - отметила она.

Ведущая Анастасия Кошман во время съемок реалити "У кого больше" в Камбодже ловила тарантулов. Она отметила, что ее самой большой фобией являются пауки.

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