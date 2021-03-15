"Мой работодатель делал это руками". Ведущая ловила тарантулов в Камбодже

Ведущая Анастасия Кошман во время съемок реалити "У кого больше" в Камбодже ловила тарантулов. Она отметила, что ее самой большой фобией являются пауки.

"Работа, за которую договорилась Аня Олицкая (соведущая Кошман. - Gazeta.ua), была похожа на наказание. На третий день съемок пришлось ловить этих тарантулов. У меня была очень серьезная истерика", - поделилась она.

Пауки живут в норах земли. Для того, чтобы они вылезли, внутрь заливают одну пробку бензина - под его действием они становятся беспомощны. После этого медленно вылезают на поверхность, где их можно поймать в пакет.

Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"

"Мой работодатель делал это руками. Я очень долго колебалась. Хотела даже прекратить съемку и признать свой проигрыш. Но потом придумала, что можно ловить этих пауков не руками, а палками", - рассказала ведущая реалити, которое показывает "Новый канал".

Кошман проиграла в этом выпуске. А наказанием было съесть тарантула.

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"Едят их, наверное, как и всех насекомых: отрывают лапки и употребляют основной кусок мяса - тельце. Это было сложно, но я смогла", - добавила она.

У ведущей тревел-проекта Анастасии Кошман чуть не украли деньги и документы во время съемок во Вьетнаме. Женщина отметила, что их предупреждали за такие экстремальные ситуации.