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четверг, 11 февраля 2021 10:04

Ведущая стала жертвой вьетнамских воров

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Ведущая стала жертвой вьетнамских воров
Анастасия Кошман стала жертвой вьетнамских воров. Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"

В ведущей тревел-проекта Анастасии Кошман чуть не украли деньги и документы во время съемок во Вьетнаме.

"Мы прогуливались то вечером по городу во Вьетнаме. И вдруг в режиссера-оператора Юли почти выхватили сумку, которая висела через плечо", - поделилась ведущая реалити "У кого больше", которое показывает "Новий канал".

Женщина заметила, что их предупреждали за такие экстремальные ситуации.

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"Шли по тротуару, а мимо проезжал мопед. Подъезжая ближе к нам, вьетнамец начал тормозить, потом заехал немножко на бордюр, ухватился за сумку Юли и рывком тронулся вперед, пытаясь сорвать ее с плеча. Я не знаю, как повезло , что цепочка не порвался, и сумка с паспортами и деньгами осталась в режиссера. Успокоившись, мы поняли, что если бы тому мужчине все удалось, то мы никогда в жизни его не нашли. Он на мопеде мигом сбежал, а объяснить полиции потом, какой человек и на каком транспорте, мы точно не смогли бы", - рассказала Кошман.

Ведущая тревела Алина Мисечко устроилась в непальской столице Катманду в ресторан, в котором ее коллегами стали роботы-официанты. В ресторане посетители почти не контактируют с персоналом. На столах есть мультимедийное меню, с помощью которого можно выбрать блюда и напитки. Заказ приносит робот, который говорит на английском и непальской языках.

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