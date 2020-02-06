В провинции Хубэй в сутки умерли 70 человек

В провинции Хубэй увеличивается количество умерших. Фото: Кореспондент

В китайской провинции Хубэй за 5 февраля зафиксировали 70 новых смертей от коронавируса.

Общее количество погибших в провинции теперь составляет 549, сообщает Reuter.

Также 5 февраля зафиксировано 2987 новых случаев заражения, их общее количество в провинции возросло до 19 665.

В среду количество умерших несколько возросло по сравнению со вторником - 70 против 65, но количество новых зарегистрированных случаев уменьшилось - 2987 против 3156.

Приведенные цифры - это количество зараженных только в этой провинции, обновленных данных по всему Китаю и миру пока нет. В последних данных по всему миру речь шла о более 24 тыс. инфицированных и 490 умерших. В то же время более 900 человек выздоровели.

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В декабре 2019 году в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) зафиксировали вспышку пневмонии, вызванной до сих пор неизвестным возбудителем. Впоследствии стало известно, что вирус передается от человека к человеку. Пытаясь ограничить распространение вируса, в Китае ввели полные или частичные ограничения на передвижение в 15 городах, в том числе полностью изолировали Ухань, в котором проживают более 11 млн человек. За пределами Китая случаи заражения зафиксировали в более 25 странах. В частности, в США, Франции, Австралии, Канаде, Германии, Финляндии и Индии. 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайное положение в сфере здравоохранения в мире.