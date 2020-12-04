В пожаре в театре сгорели около 300 человек

 
Ексклюзивы
1/5
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 1134
Головная боль и проблемы с памятью - как украинцы живут с последствиями коронавируса
Головная боль и проблемы с памятью - как украинцы живут с последствиями коронавируса
Просмотров: 1017
Как уменьшить счета за газ
Как уменьшить счета за газ
Просмотров: 1224
Цены в декабре: сахар дорожает 4-й месяц подряд
Цены в декабре: сахар дорожает 4-й месяц подряд
2 Просмотров: 1521
Количество инфицированных после карантина возрастет - эксперт
Количество инфицированных после карантина возрастет - эксперт
Просмотров: 252
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 783
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
2 Просмотров: 5202
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 540
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
Просмотров: 261
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
Просмотров: 234
Фото
Все фото
7
4
9
5
7
Укаринка рассказала, сколько стоит жизнь в Германии
Укаринка рассказала, сколько стоит жизнь в Германии
Модель Playboy снялась обнаженной с акулами-людоедами
Модель Playboy снялась обнаженной с акулами-людоедами
&quot;Требовали справку, что муж жив&quot; - учительница о переезде в Испанию
"Требовали справку, что муж жив" - учительница о переезде в Испанию
Британка проехалась на велосипеде голышом. Фото 18+
Британка проехалась на велосипеде голышом. Фото 18+
&quot;Биржа труда оплачивает жилье и коммунальные&quot; - украинка о жизни в Германии
"Биржа труда оплачивает жилье и коммунальные" - украинка о жизни в Германии
Видео
Все видео
На дорогах впервые заработают беспилотные такси
На дорогах впервые заработают беспилотные такси
Лучший учитель 2020 года выиграл $1 млн и разделил деньги с конкурентами
Лучший учитель 2020 года выиграл $1 млн и разделил деньги с конкурентами
Актеры "Властелина колец" собирают средства на спасение дома Толкина
Актеры "Властелина колец" собирают средства на спасение дома Толкина
Самые ожидаемые фильмы 2021 года одновременно выйдут в кино и онлайн
Самые ожидаемые фильмы 2021 года одновременно выйдут в кино и онлайн
Российский блогер провел стрим с умершей подругой
Российский блогер провел стрим с умершей подругой
Интервью
1/5
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 1134
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
1 Просмотров: 954
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 783
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
1 Просмотров: 306
Среди нардепов есть консенсус по декларированию. Оно им, как кость в горле
Среди нардепов есть консенсус по декларированию. Оно им, как кость в горле
Просмотров: 486
Колонка
Олександр Бойченко
Олександр Бойченко
04 декабря 2020
Просмотров: 216
Як унтерофіцерська вдова
Мій – не побоюся цього слова – друг Ґжеґож Ґауден подався в письменники. Власне тому я вже й не боюся називати його другом. Бо до весни ...
суббота, 05 декабря 2020 07:00

В пожаре в театре сгорели около 300 человек

  Комментировать
В пожаре в театре сгорели около 300 человек
На гравюре - люди, несущие тела из руин Бруклинского театра / Wikimedia

5 декабря 1876-го в результате пожара в Бруклинском театре в Нью-Йорке погибли около 300 человек и сотни получили ранения.

Театр построили 5 лет до этого. Он быстро стал популярен. Здание было рассчитано на 900 мест.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Бродвее показали "Фауста"

Вскоре после начала спектакля от керосиновой лампы загорелся дополнительные декорации, которые хранили в помещениях за сценой. Но только в середине спектакля рабочие возле сцены заметили пламя, которое быстро распространяется. В них под рукой не было пожарных шлангов или ведер с водой.

Наконец кто-то закричал: "Пожар!". Несмотря на все попытки успокоить толпу, началась ужасная давка. Особенно на балконе и в задней части театра. Узкие лестницы были единственным выходом с балкона, а пожарных лестниц не было. Паника привела к давке, в которой многих раздавили, а другие задохнулись или сгорели в ловушке театра.

Когда прибыли пожарные, для сотен людей было уже слишком поздно. Пожар бушевал всю ночь и уничтожил почти все здание. Когда потенциальные спасатели смогли попасть внутрь, все, что нашли, обугленные тела. До 100 трупов сгорели до неузнаваемости. Их личность установить не удалось. На кладбище им насыпали братскую могилу. Всего в том пожаре погибли 295 человек.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В пожаре в театре сгорели около 300 человек». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
декабря

"Сухой закон" продержался 13 лет

В пожаре в театре сгорели около 300 человек

Самое читаемое
Американская певица блеснула обнаженными прелестями перед украинкой
Американская певица блеснула обнаженными прелестями перед украинкой
6
 Просмотров: 23490
Бывшие &quot;беркутовцы&quot; служат режиму Лукашенко
Бывшие "беркутовцы" служат режиму Лукашенко Просмотров: 9351
Оформляют кредит через код в смс: в Украине появилась новая мошенническая схема
Оформляют кредит через код в смс: в Украине появилась новая мошенническая схема Просмотров: 9342
Стоит от 120 тыс. грн - китайские &quot;тесла&quot; разбирают, как горячие пирожки
Стоит от 120 тыс. грн - китайские "тесла" разбирают, как горячие пирожки
4
 Просмотров: 6948
Переход украинского языка на латиницу - это цивилизационный выбор - Александр Фразе-Фразенко
Переход украинского языка на латиницу - это цивилизационный выбор - Александр Фразе-Фразенко
 6 Просмотров: 5562
Мир
"Сухой закон" продержался 13 лет
"Сухой закон" продержался 13 лет
Журналисты узнали истинную причину смерти внука Назарбаева
Журналисты узнали истинную причину смерти внука Назарбаева Просмотров: 2007
В стране хотят ввести четырехдневную рабочую неделю
В стране хотят ввести четырехдневную рабочую неделю Просмотров: 486
Укаринка рассказала, сколько стоит жизнь в Германии
Укаринка рассказала, сколько стоит жизнь в Германии
7
 Просмотров: 1323
В центре города прогремел мощный взрыв: есть жертвы
В центре города прогремел мощный взрыв: есть жертвы Просмотров: 837
Больше всего комментируют
6
Переход украинского языка на латиницу - это цивилизационный выбор - Александр Фразе-Фразенко
3
Укрборонпром закроют - новый гендиректор
2
"Слуга" в Раде рассматривал голую грудь
2
Цены в декабре: сахар дорожает 4-й месяц подряд
2
В Раде сошлись на компромиссе: тюрьму за ложь в декларациях не хотят
Голосов: 367
Голосование Марадона - лучший футболист всех времён?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть