В пожаре в театре сгорели около 300 человек

На гравюре - люди, несущие тела из руин Бруклинского театра / Wikimedia

5 декабря 1876-го в результате пожара в Бруклинском театре в Нью-Йорке погибли около 300 человек и сотни получили ранения.

Театр построили 5 лет до этого. Он быстро стал популярен. Здание было рассчитано на 900 мест.

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Вскоре после начала спектакля от керосиновой лампы загорелся дополнительные декорации, которые хранили в помещениях за сценой. Но только в середине спектакля рабочие возле сцены заметили пламя, которое быстро распространяется. В них под рукой не было пожарных шлангов или ведер с водой.

Наконец кто-то закричал: "Пожар!". Несмотря на все попытки успокоить толпу, началась ужасная давка. Особенно на балконе и в задней части театра. Узкие лестницы были единственным выходом с балкона, а пожарных лестниц не было. Паника привела к давке, в которой многих раздавили, а другие задохнулись или сгорели в ловушке театра.

Когда прибыли пожарные, для сотен людей было уже слишком поздно. Пожар бушевал всю ночь и уничтожил почти все здание. Когда потенциальные спасатели смогли попасть внутрь, все, что нашли, обугленные тела. До 100 трупов сгорели до неузнаваемости. Их личность установить не удалось. На кладбище им насыпали братскую могилу. Всего в том пожаре погибли 295 человек.