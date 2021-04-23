В пожаре в больнице для тяжелобольных коронавирусом погибли не менее 13 человек

Сгорела больница / Twitter ANI

По меньшей мере 13 пациентов с Covid-19, погибли в результате пожара в отделении интенсивной терапии в больнице в Индии.

В реанимационном отделении в момент пожара было 17 пациентов. Инцидент произошел в больнице в Вирар-Весте в 3:15 по местному времени. 21 пациента перевели в другую больницу. Об этом пишет Daily Star.

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Глава районного отделения борьбы со стихийными бедствиями Вивекананда Кадам сказал, что пожар произошел в результате взрыва блока кондиционирования воздуха. По его словам, пожарные команды потушили пожар в течение часа.

На фото с места происшествия видно, что палата полностью сгорела, больничные кровати обугленные. Семьи пациентов утверждают, что пожар возник из-за небрежности, и требуют расследования. Местные власти распорядились расследовать инцидент.

"Пожар в больнице для больных коронавирусом в Вираре - трагедия. Сочувствие тем, кто потерял близких. Желаю скорейшего выздоровления раненым", - написал в Twitter премьер Нарендра Моди.

Он также заявил, что $665 дадут раненым и $2673 ближайшим родственникам погибших. Местные власти также заявили, что семьям погибших выделят дополнительные $6665.

"Это большая трагедия. Виновные в ней не будут знать поблажек. Правительство даст финансовую помощь семьям погибших", - заявил глава штата Экнатх Шинде.

Махараштра - наиболее пострадавший от пандемии штат в стране. Пожар произошел на следующий день после того, как 22 человека погибли из-за нехватки кислорода в результате утечки кислородного баллона в больнице Закира Хуссейна в этом же штате. Подача кислорода была прервана из-за утечки в одном из резервуаров-хранилищ.

В Индии огромный всплеск новых случаев заболеваний на коронавирус. Количество ежедневных случаев достигла рекордного уровня в стране, а вчера умерли 2263 человека. Всего в стране с населением 1,37 млрд людей заболели 16,3 млн человек, более 187 тыс. умерли.