В пожаре на Тайване погибли 46 человек

Пожарные на месте пожара в Гаосюне / REUTERS

В результате пожара в жилом доме в городе Гаосюн на Тайване погибли 46 человек, и 41 ранен.

Пожар возник в 40-летнем здании рано утром и его потушили около рассвета. Об этом пишет Reuters.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: За минуты сложились три этажа: под Киевом развалилась школа

Пожарная служба сообщила, что после обыска в здании нашли 46 трупов. Мэр Чен Чи-май сказал, что здание было частично заброшено, поскольку ранее в нем размещались рестораны, караоке-залы и кинотеатр. Правительство расследует причину пожара, в том числе, был ли поджог.

В грузинском городе Батуми 9 октября обвалился дом, погибли восемь человек.