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четверг, 14 октября 2021 12:50

В пожаре на Тайване погибли 46 человек

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В пожаре на Тайване погибли 46 человек
Пожарные на месте пожара в Гаосюне / REUTERS

В результате пожара в жилом доме в городе Гаосюн на Тайване погибли 46 человек, и 41 ранен.

Пожар возник в 40-летнем здании рано утром и его потушили около рассвета. Об этом пишет Reuters.

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Пожарная служба сообщила, что после обыска в здании нашли 46 трупов. Мэр Чен Чи-май сказал, что здание было частично заброшено, поскольку ранее в нем размещались рестораны, караоке-залы и кинотеатр. Правительство расследует причину пожара, в том числе, был ли поджог.

В грузинском городе Батуми 9 октября обвалился дом, погибли восемь человек.

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