Обвал дома в Батуми: число жертв возросло

Фото: batumelebi.ge

В грузинском городе Батуми спасатели достали из-под завалов еще двух погибших.

Об этом "Первому каналу" страны подтвердили в службе управления чрезвычайными ситуациями, пишет "Грузия online".

Из-под обломков достали тела 11-летнего ребенка и его мать. В ближайшее время их доставят на экспертизу, сообщил телеканал "Рустави 2", пишут "Новости Грузия".

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В настоящее время количество погибших в результате обвала жилого дома составляет восемь человек. Поисково-спасательная операция продолжается непрерывно. Под завалами, вероятно, остается еще один человек.

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили объявил 11 октября в Грузии днем ​​траура. Он выразил соболезнования членам семей и родственников погибших и пообещал, что государство окажет всю необходимую помощь пострадавшим.

8 октября во Батуми произошел обвал многоэтажного жилого дома. К поисково-спасательной операции привлечены сотни спасателей. Ранее им удалось извлечь из-под завалов семь человек, шестеро из которых погибли. Один спасенный 36-летний мужчина в тяжелом состоянии находится в медучреждении. В рамах расследования уголовного дела по факту обрушения части дома задержали трех человек.