В посольстве Туркменистана опровергли информацию о смерти президента

Представитель посольства Туркменистана в России опроверг информацию о смерти президента страны Гурбангулы Бердымухамедова.
В диппредставительстве отметили, что слухи о смерти президента не соответствуют действительности. Об этом сообщает РБК-Украина.
"Это не информация, а псевдоинформация, абсолютно не соответствует действительности", - отметили в посольстве.
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Российские СМИ распространили информацию о смерти президента Туркменистана. Как сообщалось, Гурбангулы Бердымухамедов умер 20 июля из-за острой почечной недостаточности. Официального подтверждения соответствующей информации не было.
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