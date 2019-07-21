В посольстве Туркменистана опровергли информацию о смерти президента

Информацию о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова опровергли. Фото: Gagauz.md

Представитель посольства Туркменистана в России опроверг информацию о смерти президента страны Гурбангулы Бердымухамедова.

В диппредставительстве отметили, что слухи о смерти президента не соответствуют действительности. Об этом сообщает РБК-Украина.

"Это не информация, а псевдоинформация, абсолютно не соответствует действительности", - отметили в посольстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В московской тюрьме умер украинский политик

Российские СМИ распространили информацию о смерти президента Туркменистана. Как сообщалось, Гурбангулы Бердымухамедов умер 20 июля из-за острой почечной недостаточности. Официального подтверждения соответствующей информации не было.