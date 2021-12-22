В Польше зафиксировали суточный максимум Covid-смертности

Вчера зарегистрировали 18 021 случай заболевания. Фото: pixabay.com

В течение 21 декабря в Польше умерли 775 Covid-больных, что является вторым самым высоким показателем страны за все время эпидемии.

Это также самый высокий показатель за время четвертой волны заболеваемости, сообщает РАР.

"За все время пандемии коронавирусом в стране заболели более 4 млн человек. За два года от болезни умерли более 92,8 тыс. пациентов. Максимум умерших от эпидемии зарегистрировали в апреле 2021 года - 803 человека в сутки", - заявили в Министерстве здравоохранения Польши.

Из 775 умерших для 247 непосредственной причиной смерти стал коронавирус, для остальных - осложнения других болезней на фоне Covid-19. 73% из умерших не были вакцинированы. Более 80% всех умерших - люди старше 65 лет.

Польша имеет стабильно высокое ежедневное количество случаев заболевания в рамках четвертой волны пандемии. На ее пике фиксировали 27-29 тыс., что вынудило правительство ужесточить карантинные ограничения. В начале декабря заболеваемость начала постепенно спадать. За последние сутки сообщили о 18 тыс. новых заражений.

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Украина занимает пятое место в мире по суточной Covid-смертности. В США зафиксировали более 181 тыс. новых больных за сутки, в Великобритании - более 90 тыс., а во Франции - почти 50 тыс. Далее в рейтинге находятся Испания и Германия. Украина по суточному приросту болезни на 19-м месте в мире.