В Украине два дня не будут работать центры Covid-вакцинации

Полностью вакцинировали лишь 33% украинцев старше 60 лет. Фото: Валерий Шмаков, Gazeta.ua

В Украине 1 и 2 января закроют все пункты и центры вакцинации от коронавируса.

В остальные дни они будут работать по обычному расписанию, заявила заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич во время брифинга 22 декабря.

"Узнать график работы пунктов и центров вакцинации, а также записаться на прививку можно на сайте "Все о вакцинации" или через контакт-центр Минздрава", - говорится в сообщении.

Сейчас в Украине работают 3, 3 тыс. пунктов и более 500 центров вакцинации.

37% украинцев старше 60 лет получили одну Covid-прививку. Полностью вакцинированы - 33%. За прошлые сутки вакцинировали 119 129 человек. Первую дозу получили 39 006 человек, полностью иммунизированы – 79 969. Дополнительной дозой вакцинировали 154 человека.

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У трети людей, легко перенесших коронавирус нет антител к вирусу. В то же время полный курс вакцинации формирует антитела у 100% людей. Люди, которые перенесли Covid-19 и затем вакцинировались, имеют в 2,5 раза ниже риск заболеть, чем те, кто просто переболел.