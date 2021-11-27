В Польше задержаны трое украинцев

В Польше 26 ноября задержали троих украинцев.
Они помогали мигрантам незаконно попасть в страну, сообщили в пресс-службе Подлясской полиции в Тwitter.
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"Украинцев задержали вблизи села Высокий мост. Они помогали мигрантам незаконно попасть в Польшу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 10 человек, незаконно пересекших границу, ждали курьеров в лесу.
В ночь на 27 ноября в Польше нелегалы пытались прорвать границу: ранены двое польских военных.
За помощь нелегалам в пересечении границы задержали семь иностранцев: шесть из Грузии и один из России.
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