В Польше вертолет с украинцами упал в озеро

Во вторник утром, 6 июля, в Варминско-Мазурском воеводстве Польши частный вертолет упал в озеро. Из воды вытащили три человека.
Об этом сообщило издание RMF24.
Вертолет упал в озеро Талты примерно в 9:26. Именно тогда спасатели получили информацию об инциденте.
Вскоре после взлета у вертолета начались проблемы с двигателем, сообщили очевидцы. Воздушный транспорт начал постепенно опускаться, а потом совсем упал в воду. Машина полностью утонула.
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Три человека оказались в воде. Туристы, которые проплывали мимо на моторной лодке, спасли пострадавших. Пассажиров вертолета доставили в больницу.
Трое пострадавших оказались украинцами, проживающими на территории Польши. Раненую женщину с повреждением позвоночника доставили в больницу в Гижицкий. Ее 17-летнюю дочь - также с поврежденным позвоночником - вертолетом польской медицинской авиационной спасательной службы доставили в Ольштын. Пилота доставили в больницу в Гижицкий для наблюдения.
Обломки вертолета на глубине 13 м уже осмотрели пожарные. Других людей на борту не было.
Выявлено также утечку топлива в озеро.
В Ленинградской области потерпел крушение вертолет Ми-8, принадлежащий Росгвардии. Вертолет совершал учебно-тренировочный полет. Предварительная причина аварии - отказ двигателя.
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