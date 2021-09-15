В Польше развеяли слухи о выходе из ЕС

Лидер правящей партии Польши заявил, что "Polexit не будет". Фото: Reuters

Последние споры правящей партии Польши "Право и справедливость" с ЕС не означают возможного выхода Польши с Евросоюза. Однако Польша хочет "оставаться суверенной страной".

Об этом заявил лидер партии "Право и справедливость", вице-премьер Ярослав Качиньский.

Он отметил, что партия не собирается инициировать выход Польши из Евросоюза, как заявляет оппозиция.

"Polexit не будет. Это пропагандистская идея, которая много раз использовалась против нас. Мы видим будущее Польши в Евросоюзе", - сказал Качиньский в интервью PAP.

Но депутат заявил о "кризисе в ЕС" и обвинил Германию в использовании инструментов блока в своих интересах.

"Мы хотим положить конец кризису, который видим в ЕС. Договоры в значительной мере перестают применяться, либо используются как повод. Также нарушается принцип равенства стран кричащим образом. Есть тенденции превращать ЕС в инструмент сильных государств, в частности Германии. Мы должны противодействовать этому. Мы хотим, чтобы договоры ЕС были уточнены, чтобы различные типы злоупотреблений радикально останавливались", - заявил лидер ПиС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Польше откажутся от российского газа: назвали сроки

Он отметил, что есть вопросы, которые не относятся к сфере полномочий ЕС. Среди них - судебная система. Поэтому вмешиваться в них ЕС не должен, это компетенция каждой страны.

"Мы хотим быть в ЕС, но и хотим оставаться суверенной страной. Есть еще один принцип, который должен уважаться - принцип равенства стран. Если что-то можно в одной стране, то надо, чтобы это было разрешено во всех", - отметил Качиньский.

Качиньский также выразил надежду, что Еврокомиссия вскоре утвердит польский план восстановления экономики, от которого зависит получение €36 млрд.

Сейчас происходит Конференция о будущем Европы. Польша хочет предложить план альтернативный тому, который презентует там, и имеет "четкое видение".

Еврокомиссия обратилась в суд ЕС с просьбой наложить ежедневные штрафы на Польшу за ее нарушение нормы верховенства права, а также неоднозначную работу палаты верховного суда Польши, который влияет на судей и прокуроров в пользу власти. После этого депутат консервативной партии Польши "Право и справедливость" Рышард Терлецкий пригрозил Евросоюзу уходом Польши с ЕС, вспомнив опыт британцев. В ответ на предупреждение Терлецкого польские оппозиционные политики обвинили правящую партию в том, что она ставит под угрозу членство Польши в ЕС.