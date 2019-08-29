В Польше погиб украинец

Мужчина упал со стены замка и разбился насмерть. Фото: 24News

В Польше погиб гражданин Украины.

Трагедия произошла в городе Валбжих. Украинец упал с стены средневекового замка Ксеж. Об этом сообщает Dziennik Wałbrzych.

Мужчину нашли утром рабочие, прибывшие для проведения реставрационных работ. Они пытались реанимировать пострадавшего, но он умер до приезда скорой.

Расследованием трагедии занимается полиция. По одной из версий, украинец совершил самоубийство.

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