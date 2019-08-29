В Польше погиб украинец

 
Ексклюзивы
1/5
Обвала рейтинга Зеленского в этом году не будет - эксперт
Обвала рейтинга Зеленского в этом году не будет - эксперт
Просмотров: 90
Председатель фракции "Голос" объяснил слова Вакарчука о "надпозицию"
Председатель фракции "Голос" объяснил слова Вакарчука о "надпозицию"
Просмотров: 945
"Ненавижу подсолнухи" – доброволец рассказал о кровавых боях за Иловайск
"Ненавижу подсолнухи" – доброволец рассказал о кровавых боях за Иловайск
Просмотров: 4509
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 12492
Кому Украина платит пенсии за границей
Кому Украина платит пенсии за границей
Просмотров: 2277
Пока не видно, чем Зеленский отличается от предшественника - социолог
Пока не видно, чем Зеленский отличается от предшественника - социолог
Просмотров: 1665
Зеленскому напомнили о судьбе Януковича
Зеленскому напомнили о судьбе Януковича
4 Просмотров: 2817
Болтон хочет компенсировать Украине пророссийскую политику Дональда Трампа
Болтон хочет компенсировать Украине пророссийскую политику Дональда Трампа
Просмотров: 900
"Нас 25 процентов, а другие что, говно воронье?" - Борис Гуменюк
"Нас 25 процентов, а другие что, говно воронье?" - Борис Гуменюк
Просмотров: 1278
"Худшего не произошло" - рассказали о результате саммита "Большой семерки"
"Худшего не произошло" - рассказали о результате саммита "Большой семерки"
Просмотров: 1386
Фото
Все фото
8
4
10
5
12
Бар забросали &quot;коктейлями Молотова&quot;: погибли 23 человека
Бар забросали "коктейлями Молотова": погибли 23 человека
Пожары на берегах Амазонки видно из космоса
Пожары на берегах Амазонки видно из космоса
Женщина рисует невероятные картины обнаженной грудью
Женщина рисует невероятные картины обнаженной грудью
Иностранцу только в IT и на кухне можно получить приличную работу - украинка рассказала о жизни в Сиднее
Иностранцу только в IT и на кухне можно получить приличную работу - украинка рассказала о жизни в Сиднее
Показали фото птиц, которые очаровывают красотой
Показали фото птиц, которые очаровывают красотой
Видео
Все видео
Мощный ливень затопил Мадрид
Мощный ливень затопил Мадрид
Кто такая Сезария Эвора и почему Google посвятил ей дудл
Кто такая Сезария Эвора и почему Google посвятил ей дудл
Как выглядит "Титаник" через 107 лет после катастрофы
Как выглядит "Титаник" через 107 лет после катастрофы
Впервые после расторжения договора с РФ США запустили крылатую ракету
Впервые после расторжения договора с РФ США запустили крылатую ракету
В России произошел чудовищный потоп: впечатляющие видео
В России произошел чудовищный потоп: впечатляющие видео
Интервью
1/5
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 12501
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6300
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2493
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2664
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 7011
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
29 августа 2019
Просмотров: 27
Інший світ
Тиждень тому зустрів приятеля, дружбу з яким дуже ціную, бо вона здається неможливою — настільки ми різні за походженням і природою. Приміром ...
четверг, 29 августа 2019 20:04

В Польше погиб украинец

  Комментировать
В Польше погиб украинец
Мужчина упал со стены замка и разбился насмерть. Фото: 24News

В Польше погиб гражданин Украины.

Трагедия произошла в городе Валбжих. Украинец упал с стены средневекового замка Ксеж. Об этом сообщает Dziennik Wałbrzych.

Мужчину нашли утром рабочие, прибывшие для проведения реставрационных работ. Они пытались реанимировать пострадавшего, но он умер до приезда скорой.

Расследованием трагедии занимается полиция. По одной из версий, украинец совершил самоубийство.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Загадочная смерть матери и ее сыновей в квартире: эксперты назвали причины

В Киеве под окнами 18-этажного дома обнаружили тело женщины. Предварительно, она выпрыгнула из окна квартиры.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Польше погиб украинец». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
августа

Последний американский концерт The Beatles оказался убыточным

Украинская писательница умерла в "телячьем" вагоне

Пересопницкое Евангелие перевели на староукраинский язык

Золотая эра дирижаблей завершилась катастрофой

Ад среди подсолнухов - 5-я годовщина Иловайской трагедии

Самое читаемое
Тимошенко к новому политическому сезону сменила имидж
Тимошенко к новому политическому сезону сменила имидж
3
 Просмотров: 42520
Первый день работы Верховной Рады: опубликовали повестку дня
Первый день работы Верховной Рады: опубликовали повестку дня 1 Просмотров: 20351
В Киеве мужчина с перерезанным горлом умолял о помощи
В Киеве мужчина с перерезанным горлом умолял о помощи
5
 Просмотров: 12763
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: &quot;Дяденька, не стреляйте&quot;
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
5
 Просмотров: 12483
Ребенок позвонил из-под обломков: что происходит на месте обрушения дома в Дрогобыче
Ребенок позвонил из-под обломков: что происходит на месте обрушения дома в Дрогобыче
5
 Просмотров: 11853
Мир
Зеленский поблагодарил Туска за поддержку на G7
Зеленский поблагодарил Туска за поддержку на G7 Просмотров: 72
Путин и Меркель обсудили встречу в "нормандском формате"
Путин и Меркель обсудили встречу в "нормандском формате" Просмотров: 225
Россиянин на автомобиле пытался прорваться через госграницу Украины
Россиянин на автомобиле пытался прорваться через госграницу Украины Просмотров: 558
В Италии формируют новую коалицию: друзья Путина "вылетели"
В Италии формируют новую коалицию: друзья Путина "вылетели" Просмотров: 2585
Сенцова доставили в Москву - российские СМИ
Сенцова доставили в Москву - российские СМИ Просмотров: 567
Больше всего комментируют
9
Генпрокуратура просит снять санкции с соратника Януковича
6
Зеленскому доверяют 70% украинцев - опрос
4
Исследование показало, сколько украинцев смотрели "Слугу народа" до выборов
4
Зеленскому напомнили о судьбе Януковича
3
Обвал дома в Дрогобыче: число погибших увеличилось до 8
Голосов: 2256
Голосование Почему "Динамо" вылетело из Лиги чемпионов?
  • 1) слабый тренер
  • 2) Суркисы - вчерашний день футбола
  • 3) невезение
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua