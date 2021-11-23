В Польше не впустили в страну группу из 50 мигрантов

Польские пограничники не разрешили пересечь границу группе из 50 мигрантов.

Всего за сутки зафиксировали 174 попытки незаконного пересечения границы, сообщает пограничная служба Польши.

"На секции границы в районе села Беловежа 50 агрессивных иностранцев попытались прорваться через границу", – говорится в сообщении.

В отношении 66 мигрантов, которым удалось попасть в страну, было принято решение о выдворении.

Полиция Подлясского воеводства сообщила о задержании шести водителей. Они помогали 23 мигрантам уехать вглубь ЕС.

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Задержанные оказались гражданами Польши, Турции, Казахстана, Узбекистана и Шри-Ланки.

Увеличенный поток мигрантов из стран Ближнего Востока в страны Евросоюза наблюдается с мая 2021 года. Самая тяжелая ситуация в Польше, Латвии и Литве, на территорию которых через Беларусь пытаются проникнуть мигранты. Европейские лидеры обвиняют самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в гибридной атаке на Евросоюз в качестве мести за введенные против Минска санкции.

Лукашенко требует, чтобы нелегальных мигрантов из Беларуси приняла Германия. Желание беженцев попасть в Германию диктатор объясняет необходимостью им там долечиться. Также утверждает, что у многих мигрантов там родственники. 22 ноября Берлин ответил отказом, назвав Лукашенка фантазером.