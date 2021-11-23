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вторник, 23 ноября 2021 10:02

В Польше не впустили в страну группу из 50 мигрантов

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В Польше не впустили в страну группу из 50 мигрантов
За сутки произошло 174 попытки незаконного пересечения границы. Фото: Straż Graniczna

Польские пограничники не разрешили пересечь границу группе из 50 мигрантов.

Всего за сутки зафиксировали 174 попытки незаконного пересечения границы, сообщает пограничная служба Польши.

"На секции границы в районе села Беловежа 50 агрессивных иностранцев попытались прорваться через границу", – говорится в сообщении.

В отношении 66 мигрантов, которым удалось попасть в страну, было принято решение о выдворении.

Полиция Подлясского воеводства сообщила о задержании шести водителей. Они помогали 23 мигрантам уехать вглубь ЕС.

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Задержанные оказались гражданами Польши, Турции, Казахстана, Узбекистана и Шри-Ланки.

Увеличенный поток мигрантов из стран Ближнего Востока в страны Евросоюза наблюдается с мая 2021 года. Самая тяжелая ситуация в Польше, Латвии и Литве, на территорию которых через Беларусь пытаются проникнуть мигранты. Европейские лидеры обвиняют самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в гибридной атаке на Евросоюз в качестве мести за введенные против Минска санкции.

Лукашенко требует, чтобы нелегальных мигрантов из Беларуси приняла Германия. Желание беженцев попасть в Германию диктатор объясняет необходимостью им там долечиться. Также утверждает, что у многих мигрантов там родственники. 22 ноября Берлин ответил отказом, назвав Лукашенка фантазером.

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