В Польше микроавтобус с украинцами попал в ДТП

В Польше из-за ДТП пострадали семеро граждан Украины.

Авария произошла во вторник близ города Люблин, об этом говорится в заявлении посольства Украины в Польше в Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Международный автобус разбился и загорелся среди трассы: есть жертвы

Микроавтобус врезался в грузовик на трассе S12 в направлении Варшавы около 04:00. До прибытия скорой помощи водитель грузовика покинул место ДТП.

После аварии двух пострадавших зажало в авто, их доставали специнструментом. Пострадавших доставили в больницу Люблина.





В Лодзинском воеводстве Польши пьяная водитель въехала в автобус с украинцами. Десять человек получили травмы. Семеро из них - граждане Украины.