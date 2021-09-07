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вторник, 07 сентября 2021 13:38

В Польше микроавтобус с украинцами попал в ДТП

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В Польше из-за ДТП пострадали семеро граждан Украины.

Авария произошла во вторник близ города Люблин, об этом говорится в заявлении посольства Украины в Польше в Facebook.

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Микроавтобус врезался в грузовик на трассе S12 в направлении Варшавы около 04:00. До прибытия скорой помощи водитель грузовика покинул место ДТП.

После аварии двух пострадавших зажало в авто, их доставали специнструментом. Пострадавших доставили в больницу Люблина.


В Лодзинском воеводстве Польши пьяная водитель въехала в автобус с украинцами. Десять человек получили травмы. Семеро из них - граждане Украины.

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